苗栗縣警局指示所屬5個分局對轄內各國小實施護童專案。（謝明俊攝）

11日為苗栗縣國小開學日，苗栗縣警察局為維護學童安全，特別規劃校園周邊安全維護勤務，所屬5個各分局動員警力總共150名，結合學校導護媽媽、志工、老師一同守護學童，讓學童能快快樂樂上學去，並針對學校校門口及周邊道路實施交通疏導，避免違規停車或併排停車情事，維護孩童上學秩序，加強校園周邊安全維護，讓學生安心上學安心。

苗栗縣警局婦幼隊藉由開學日向學童進行婦幼安全宣導，提醒學童正確使用網路安全，不沉迷網路世界、不洩漏真實姓名、不傳送私密照、不單獨與網友見面，建立兒少自我保護的安全觀念。此外，因應新冠肺炎有升溫趨勢，警方也主動協助校方向家長及學童們宣導正確防疫作為，同時呼籲家長及孩童養成勤洗手、戴口罩等防疫好習慣。

苗栗縣警局長陳武康表示，維護國家幼苗安全是最重要的工作，除了開學日全面啟動護童勤務，平日上、放學時段針對校園周邊加強巡邏的密度增加見警率，杜絕校園發生危害，確保學童人身安全，維護校園安全的環境，陪伴學童平安成長。