嘉義縣大林鎮萬國戲院開幕時由時任縣長黃老達致贈的「祝客滿」匾額在外流浪多時，近來收藏家割愛，回到大林萬國戲院。（張亦惠攝）

嘉義縣大林鎮萬國戲院10年前由文史工作者江明赫修復，活化有成，也被登錄為嘉義縣歷史建築，但開幕時由當時縣長黃老達致贈的「祝客滿」匾額始終流浪在外，收藏家高基榮日前割愛，目前扁額已掛在大林萬國戲院。江明赫說，很開心匾額可以重回戲院。

萬國戲院1968年由時任縣議員的樊賜生斥資開設，當時縣長黃老達先生特別致贈由檜木雕刻而成的「祝客滿」匾額，掛在萬國戲院內的辦公室，另外有一塊由嘉義縣議會合贈的「萬國戲院」檜木匾額懸掛於萬國戲院門口，後來戲院結束營業後「祝客滿」匾額也跟著消失，僅保留下嘉義縣議會合贈的匾額。

江明赫說，多年前曾向收藏家高基榮借展，但當時他尚無意願割愛，日前高大哥聯繫他表示有意願讓藏，立即將匾額買回掛上，戲院的重要文物終於可以「回家」了。

收藏家高基榮說，曾在收藏家「鬍鬚」家首次見到這塊匾額，後向七星藥局吳藥師交換藏品，收藏到這塊匾額，過去曾承諾過要賣給江明赫，今年農曆過年前有人在詢問，因此就問江明赫是否有意願收藏，自己一直認為若要割愛就要給有用的人，會講故事才能彰顯這個文物的價值，讓它發光發熱。寫著「客滿」的匾額目前在台灣只看過兩塊，十分稀有。

江明赫表示，這塊匾額對歷史建築來講是很重要的文物，很開心可以讓他重回戲院、繼續守護戲院，未來也計畫開發相關文創品，「客滿」、「滿客」無論正著念反著念都是高朋滿座的意思，非常正面。