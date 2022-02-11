台東縣府近日接獲十餘件民眾陳情指出，宮廟於走春淨宅或練習時未戴口罩，恐造成防疫破口。縣府民政處長鍾青柏表示，受新冠肺炎疫情影響，大型元宵遶境已停辦，雖未禁止練習或淨宅活動，但仍呼籲各宗教團體做好防疫措施。

鍾青柏說明，因近日新冠疫情持續延燒，台東縣遵循疫情指揮中心相關規定，今年度元宵遶境及炮炸寒單活動停止辦理，但縣內許多宮廟仍應信徒或商家邀請，在元宵期間辦理走春淨宅活動，該活動雖無禁止舉辦，但仍應遵守基本的防疫規範，做好清潔消毒、保持社交距離並戴好口罩，縣府相關單位近期內也將前往各廟宇宣導。

台東縣政府民政處近期常有民眾向縣府反映，部分宮廟於走春淨宅或練習時未戴口罩，恐造成防疫破口。若有接獲檢舉，並查證屬實，縣府將會依衛福部公告移請衛生單位開罰，請各宗教團體務必落實實聯制、量測體溫及佩戴口罩等防疫措施。

此外，依疫情指揮中心規定，目前宗教團體辦理活動預估參加人數達500人以上，應提送防疫計畫，核准後始得辦理，如500人以下雖免送防疫計畫，仍應遵守防疫規定。防疫規定已公告並發文給各鄉（鎮、市）公所及轄內宗教團體，相關資訊請參閱台東縣政府官網（https：／／reurl.cc／MbXDzp）。