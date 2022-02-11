美國通膨率再度超出預期，創40年新高導致股債下挫，1月份消費者物價指數（CPI）按年上升7.5％，為1982年以來最快；核心CPI年增率仍達6％，也是40年來最高。瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)指出，可關注歐元股市和能源行業。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)全球首席投資總監 Mark Haefele 表示： 「通膨可能會在供應鏈中斷問題消退後見頂，物價壓力減緩的初步跡象顯現，預計通膨壓力將在下半年緩解，從而使美聯準會放慢緊縮步伐。」

投資者如何應對？Mark 認為企業基本面依然強勁，足以抵消利率上升的負面影響，並預期股市還會繼續上行，建議投資者尋求市場動盪下蘊藏的以下機會，包括買入全球經濟成長的贏家，青睞週期性行業和市場，包括歐元區股市和能源行業，另外，利用科技股的波動，注意人工智慧、大數據和網路安全等領域。