櫃買中心2/16審議濾能公司上櫃案 15:522022/02/11 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心11日表示，預計於2月16日審議濾能公司（6823）上櫃案。 濾能公司主要從事模組化濾網之研發、銷售及安裝、全面性空氣潔淨方案暨氣體採樣分析之業務，董事長為黃銘文，推薦證券商是永豐金證券、富邦證券及宏遠證券，申請時資本額1億7762萬元。 濾能公司109年營業收入為6億4755萬元，稅後淨利為8345萬元，每股盈餘為6.82元。110年前三季之營業收入為5億6026萬元，稅後淨利為6308萬元，每股盈餘為3.54元。 櫃買中心2/15審議達航科技上櫃案 新應材公司1／25申請登錄興櫃股票 #濾能 #櫃買中心 #上櫃案 #營業收入 #稅後淨利 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聯發科去年大賺7個股本 04:102022/01/28 財經要聞 長榮航太科技8日申請登錄興櫃一般板股票 17:302022/02/08 財經 桓鼎-KY公司延遲發布重訊遭處違約金10萬元 16:112022/02/07 財經 國邑藥品10日申請登錄興櫃一般板股票 17:002022/02/10 財經 聯發科Q4毛利率突破預估值 全年獲利賺進七個股本 15:202022/01/27 財經 《興櫃股》鈺鎧通過上櫃審議 08:182022/01/27 財經 《櫃買市場》桓鼎延遲發布重訊 遭處違約金10萬元 17:392022/02/07 財經 瑞昱去年大賺逾三個股本 04:102022/02/09 證券．權證 《半導體》南亞科奪回月季雙線 今年營運估先蹲後跳 17:222022/02/07 財經 法德藥違反重訊規定 遭罰12萬 04:102022/02/10 證券．權證 《半導體》世界先進上季、去年齊創5高 擬配息4.5元 11:082022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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