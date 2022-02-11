中碳（1723）去年每股大賺5.77元，今年因油價站上每桶90美元，拉升苯、甲苯及雜酚油等化學品售價，加上1月出貨軟瀝青產品，使得中碳1月營收達8.30億元，自結1月稅前淨利更達1.39億元，比去年同期的6900萬元，成長約100％，由於油價居高不下，今年第一季表現應可期待。

中碳今年1月營收約8.30億元，比去年同期的4.56億元，年增81.82％，自結1月稅前淨利1.39億元，換算每股稅前淨利約0.59元，比去年1月的0.29元，年增約100％。

中碳發言人陳宜宏11日表示，今年1月營收和獲利雙雙表現出色，主要有4大因素，其中之一是，中碳每年大約出貨6到7艘的軟瀝青，今年1月剛好出貨入帳。

陳宜宏指出，國際原油價格續漲，則是另一個驅動要素，去年12月國際原油的月平均價格只有72美元，今年1月的平均價格約每桶83美元，漲幅約15.28％，中碳與油價連動的苯、甲苯及雜酚油等化學品售價，也跟著調漲，有利營收和獲利。

他說，第三個因素是，原本在去年12月要出貨的2艘貨運，因故延後到今年1月交貨，而納入今年1月營收，最後則是碳材料的銷售，今年1月比去年12月多了1000多萬元。