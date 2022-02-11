國民黨立委陳玉珍姊夫、金門縣警察局隊長蔡其豪，遭爆2019年請侍親假期間，涉嫌違法在陳家承攬的工程兼職，經監委紀惠容調查，發現蔡其豪確實在留職停薪期間，赴金門縣烏坵鄉監督家族事業「海瑞營造公司」的工程，更出面協調該公司相關業務，與申請留職停薪的事由不符，要求行政機關檢討改進，並議處失職人員。

被問到陳玉珍有無介入，紀惠容表示，關於陳玉珍有無迴避、有無參與工程，都不是監委調查範圍，但若有人陳情或審計部有查到什麼，就會列入調查，但現在沒有調查這部分。她強調，接下來尊重金門縣警局議處，「倘若輕輕放下，也不符合社會正義，尤其當地居民都在看」。

監察院日前接獲2件來自金門的陳情，涉及工程款糾紛，以及出租吊車遭毀索討修車費未果，紀惠容說，這2件紛爭屬於私權範圍，依法應循民事訴訟程序解決，但蔡其豪成為糾紛的被訴人，已斲傷警察機關形象。

紀惠容指出，蔡其豪在2019年5月1日至8月31日，以「侍親」為由辦理留職停薪，實際從事監督其太太家族事業承攬軍方營舍興建的工程，未符合留職停薪事由。

調查報告提到，2019年5月27日，蔡其豪在秀中預拌混凝土廠，由其主談，太太陳玉玲在場，與陳情人王榮富簽訂工程施作合約，6月26日將戶籍遷至金門鄉烏坵鄉，並租用民房，6月28日偕同太太，出面租用陳情人戴克忠的吊貨車。依據國防部海軍司令部資料顯示，蔡其豪在2019年7月1日至11日登烏坵島，同年7月15日再次登島，8月1日離島，前後共停留29天。

報告指出，蔡其豪以島民名義申請登烏坵島，自稱探親找太太，但據海軍司令部資料顯示，陳玉玲在蔡其豪留職停薪期間，根本不在烏坵島，且蔡其豪是以「海瑞營造公司」身分申請登島，紀惠容表示，蔡其豪對於監院與金門縣警局調查過程中陳述的登島身分及登島事由，均屬虛偽不實的陳述。

對此，金門縣警察局表示，有關該局員警蔡其豪於2019年5月1日至8月31日侍親留職停薪期間涉違法兼職，以及調查過程中虛偽不實的陳述，該局尊重監察院調查結論，依法移送懲戒法院，並同時追究相關人員考監責任。

陳玉珍則說，監委的報告證明蔡其豪的行為沒有違法情形產生，至於各單位需要檢討改進就依法辦理，該報告也證明此事跟她從事立委職權，絲毫沒有關連與影響。