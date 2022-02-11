美國職棒在去年12月初因勞資協議問題進行封館，自由市場簽約都被取消，未來一季賽事能否順利展開打上問號，不過大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)今天則發表了好消息，他認為新賽季能如期開打，對此表達樂觀，此外也透露勞資雙方已同意未來改採全面DH制度，還要廢止補償選秀權。

MLB commissioner Rob Manfred told reporters the league has agreed to a universal DH.



"I believe we will have an agreement in time to play our regular-season schedule." pic.twitter.com/oXCrkLq2Mp — The Athletic (@TheAthletic) February 10, 2022

名記派森(Jeff Passan)曝光佛雷德談話內容，被問及新賽季能否在3月底如期開打時，佛雷德說：「我是個樂觀主義者，相信雙方能在例行賽開打前達成協議！」此外他還透露幾個重點，第一是春訓不會有變化、二是將執行全面DH制、三是廢止補償選秀權制度，這些提案幾乎獲得勞資雙方同意。

而說到指定打擊，大家可能會聯想到日本「二刀流」大谷翔平，日本棒球作家宇根夏樹就提出了看法，他認為若大聯盟確定改採全面DH制度，對大谷翔平而言是一大優勢，因為在他2023年合約到期後，無論去哪一隊都有機會繼續擔任二刀流，同時在尋求合約上也更有優勢。

Which team in the NL do you think will benefit the most from a DH? — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 10, 2022

此外有記者想起我國強投王建民說：「這項改變對他晚了14年！」《FOX Sports: MLB》則在推特發了一則討論文，寫說哪支國聯球隊將因此受惠最多？有球迷表示：「應該是在國聯出賽的美聯投手，這項制度會救了王建民。」王建民在2008年6月因跑壘受傷，對生涯產生重大影響。