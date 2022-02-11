2018年從達欣工程男籃退役改任中原大學教練的張智峰，11日透過記者會正式宣告復出加盟桃園雲豹，說起自己會以40歲「高齡」重返球場打球，張智峰不禁開玩笑說：「我聽說小四(雲豹總經理蘇翊傑)要復出，以為他會打，我才會想要復出的！」

曾在SBL第6季包辦年度與總冠軍賽MVP的張智峰，過去擁有「馴獸師」、「拚命三郎」等封號，如今卻在退休快4年之後，突然宣告加盟雲豹，蘇翊傑強調，一切都是因為兩個月前偶遇張智峰，才會萌生叫他復出來到雲豹打球的念頭。

「我兩個月前問智峰想不想回來打，希望他可以加入我們球隊，扮演球隊精神領袖與經驗傳承角色，」蘇翊傑表示，「他雖然告訴我會考慮，我知道他必須要先過老婆那關，隨後他就告訴我，給他一個半月時間恢復，才終於確定他的加入。」

這次張智峰復出加盟雲豹，球團不僅讓他從原本11號改穿13號，象徵他曾擔場投進13顆三分球，更幫他設計了專屬LOGO與獎牌，可說給足他面子，張智峰的藝人老婆嚴立婷也特別到場擔任嘉賓，除了獻上花束，更用台語說：「恭喜歐！」

「其實還是當球員好，當教練太痛苦了，」張智峰說，「不過這次還是老婆答應了，我才可以打球，因為她很清楚我的個性，只要打球就沒辦法兼顧到家庭，但在我一直溝通過後，她才勉為其難答應了，我老婆以前自己也是很愛打籃球的。」

這次復出的目標，張智峰說得很明確，「就是幫助球隊變得更好，也就是帶來正面改變。我知道40歲的自己，在速度上一定跟不上，但我絕對會練得比別人還多，我不想要當個花瓶而已，我預計最快要到下下周，我才有可能上場比賽吧。」