在物價節節高漲、通膨持續挺升之際，聯準會即將啟動升息循環且可能加快升息步伐的預期升溫，但受夠了萬物齊漲的消費者若以為聯準會調升利率就能馬上省下荷包，那結果可能會讓他們大失所望。

經濟學家表示，即使美國央行即將啟動對抗通膨的戰略，其影響也要數個月或更長時間才能感受的到，因為聯準會並不能直接下令降價，該央行能做的只有收緊貨幣供應，然後相信一切將就此順利進展，最終帶動生活成本下滑。

會計公司RSM首席經濟學家Joseph Brusuelas表示，聯準會將做的，就是抑制物價持續上漲，我們應該要知道，聯準會今天採取的行動，實際上要到今年第四季、甚至要到明年才會顯現其效果。他表示，短期內，聯準會對於當前通膨的飆升無能為力。

根據美國勞工部公布周四公布的最新數據，美國1月消費者物價指數（CPI）年漲7.5%，創下40年新高，並超出市場預估的年增7.2%～7.3%。1月核心CPI年增率亦進一步升至6%，超出市場預期的5.9%，創下近40年新高。

為了化解通膨壓力，市場普遍預期聯準會將在3月會議首度調升目前接近於零的基準利率，基本上其升息幅度預估為1碼（25個基點），但在1月CPI數據發布後，該央行3月一開始升息就會升息2碼的可能性已經大幅升高。

在CPI數據發布後，以及在聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）發表更為「鷹派」的言論後，聯邦基金利率期貨已經提高了聯準會在3月會議升息50個基點的機率。

截至周四午後，利率期貨顯示聯準會在3月升息50個基點的可能性為62%，較周三尾盤的30%大幅攀升。此外，利率期貨顯示今年聯準會收緊政策的幅度可能達到164個基點。CME FedWatch工具等其他指標則顯示聯準會3月升息50個基點的可能性達到95%。

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）具有投票權的布拉德表示，由於1月消費者通膨創下40年新高，他已經「明顯地」變得更加鷹派，現在他希望在7月1日前、也就是在接下來的三次央行政策會議上升息一整個百分點。

布拉德表示，他不認為這樣的舉措是「震攝戰術」（Shock and Awe），而是對付通膨衝擊的「明智之舉」。

在1月通膨數據發布後，美國10年期指標公債殖利率一舉漲破2%，為2019年以來首見，尾盤報2.0539%，最高一度站上2.056%。

美國2年期與10年期債息差收窄至43.7個基點，創下2020年8月新低，顯示在升息預期下短期利率走升，殖利率曲線趨於平坦。

現在華爾街預期到今年底聯準會至少升息5次。巴克萊周四出具報告指出，該銀行已經將聯準會今年升息的次數預測從3次上修為5次。

花旗亦發布報告調升對聯準會升息力道的預測，最新預估聯準會不但將在3月首度升息，且將升息兩碼，並在5、7、9、12月各升息1碼。該銀行在1月底時預測聯準會將在3月啟動升息，今年將升息5次，每次調升1碼。

高盛原本認為聯準會的政策立場不致於太過激進，但在通膨數據發布後，以及在聯準會官員布拉德發表談話後也修改了預測，該華爾街大行最新預估今年聯準會將升息7次，且不排除3月升息50個基點的可能性。

高盛周三調升對美國公債殖利率的預測，並預估聯準會3年內共將升息10次。高盛策略師Praveen Korapaty在報告中指出，聯準會將在2022年升息5次、明年升息3次，並在2024年再升息兩次。Korapaty並將今年底美國10年期指標公債殖利率預測調升25個基點，至2.25%，並將明年底債息預測從2.3%調升至2.45%。

但仍有一些分析師認為聯準會將維持逐步收緊貨幣政策的做法。RBC Capital Markets首席美國經濟學家Tom Porcelli表示，我們早已料想到通膨會加速，但7.5%到7.3%會是升息25個基點或升息50個基點之間的差異嗎？我不這麼認為。我真心希望聯準會不會對這樣的差距那麼敏感，因為現實是高漲的通膨早已持續了好幾個月。