葡萄王(1707)三大事業體延續去年成長力道，1月整體合併營收7億元，突破近二年受疫情影響單月同期最高，年增17.99%。

葡萄王三大事業體1月同步正成長；母公司台灣葡萄王月增34%、年增10.46%，自有品牌搶攻年節出遊及熬夜需求擴大陳列，銷售量明顯提升，其中機能飲料PowerBOMB及康普茶於主力超商區段皆有兩位倍數以上的成長。

海外代工在去年同期基期較高條件下，仍有20.2%年增率實屬不易；子公司葡眾延續去年底業績高峰加上新品加持，較去年同期成長20.93%，接著3~6月為衝聘期高峰，勢必推升營收再創佳績。上海葡萄王營收年增3.02%，目前掌握的訂單情況正常，預期維持同比年成長正向趨勢。

葡萄王集團近日宣布，由葡萄王生技獨立研發植物新藥GKAC，日前已向美國食品藥物管理局(USFDA)申請進行非酒精性脂肪肝炎人體二期臨床試驗審查(IND)，若獲得通過，計畫將進行二期臨床試驗，完成後可成為葡萄王集團首例跨出保健食品領域，進行產業升級的植物新藥，更有機會搶攻全球百億美元的脂肪肝市場。