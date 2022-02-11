融程電(3416)周五公布2022年1月營收達新台幣1.75億元，年減10.5%，月減27.2%，主因為2021年12月營收基期高。融程電表示，本月部分訂單受缺料、海運塞港、工作天數減少等因素影響，交貨時程因此遞延，無法及時滿足訂單，但由於客戶拉貨動能不墜，訂單能見度明確，今年營運維持雙位數成長目標不變，成長動能持續強勁，預期Q1維持成長目標不變。

融程電在多項指標性大單入袋後營收持續放大，目前針對上半年交貨訂單積極備料趕貨，致力維持公司原訂成長目標。此外，隨著營收顯著成長，預期有助於規模經濟增加及生產效率提升，將可抵消整體產業面臨供應鏈吃緊的影響。因為規模經濟增加，採買原料成本下降，提前規劃備料，因此公司目標維持2021年的毛利率。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦四大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年皆維持穩定成長，營運將再締新猷。