關鍵零部件精密加工廠千附精密(6829)預計將在3月轉上櫃掛牌，將辦理現增5379張，將實收資本額自5.37億元增加至5.91億元。公司今（11）日舉行上櫃前業績發表會，將聚焦拓展半導體設備市場，對今年營運成長審慎樂觀，看好營運及成長動能均將優於去年。

成立於2020年7月的千附精密為千附實業(8383)子公司，前身為千附精密科技事業處，以「關鍵零部件精密加工」出發，主要從事光電顯示器設備零組件、半導體設備零組件、國際民用航空工業機身金屬結構和引擎、航太零組件，提供一站式整合製造服務。

千附精密全球少數兼具鋁合金厚板銲接與精密加工的供應商，提供真空腔體與關鍵性零組件的整合製造，在技術、品質、成本與交期皆具競爭優勢，主要客戶皆為國內外知名大公司，包括美商應材、ASML、Lam Research、漢翔、京鼎等，關係皆長期穩定。

受新冠肺炎疫情影響，千附精密包括分割受讓前的2020年擬制營收為16.49億元、年減6.32％，毛利率26.85％、營益率14.66％，低於2019年的29.06％、16.13％。不過，稅後淨利2.1億元、僅年減3.86％，每股盈餘（EPS）4.3元，略低於2019年的4.48元。

千附精密2021年前三季營收為13.19億元，毛利率28.63％、營益率18.26％，稅後淨利1.94億元，每股盈餘3.75元。總經理賴明村表示，毛利率及營益率較先前顯著提升，主要受惠內部效率改善及產品組合優化，預期去年營收及獲利可望優於2019年及2020年。

觀察千附精密去年四大領域營收，以光電／顯示器占約50％最高，國防產業約25％居次，半導體設備約近20％。航太則低於10％，賴明村指出主要受疫情影響，但目前已經落底、並見緩步復甦態勢，預期明、後年需求可望迅速恢復2018年前水準。

展望未來，千附精密除持續在四大領域鞏固長期合作客戶、深耕既有市場外，並爭取新品開發製造機會，並積極鎖定新應用市場及開發各產業國際領導廠商業務，減少重覆開發時間、提高正確性，有效縮短首件開發時程及成本，協助客戶快速開發新品。

法人指出，千附精密今年面板零組件訂單能見度優於去年，今年仍可望成長，半導體設備受惠產業市況暢旺，訂單能見度良好，今年展望樂觀。國防訂單均為穩固的多年長單、訂單狀況維持穩定，航太訂單需求亦見緩步復甦，今年可望優於去年。

整體而言，千附精密將掌握半導體產業市況暢旺契機，積極爭取台灣廠商擴產等相關需求商機，看好半導體產業將成為主要成長動能。法人看好千附精密今年營收可望成長15～20％，獲利表現亦將優於去年，每股盈餘有機會達5元。