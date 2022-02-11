跨縣市5姊妹家庭群聚案延燒，住在新北的大姊（案19526）今日確診。台北市衛生局今公布其足跡，包括景美區農會、搭乘849公車。另大姊的兒子（案19479）職場也位於台北市信義區，匡列居家隔離共43人，檢驗結果24人陰性，19人檢驗中；擴大採檢23人均為陰性。

新北市本土案19526於2月9日早上出現發燒症狀，同日至醫院採檢PCR陽性確診。北市衛生局公布案19526台北市公共場域足跡包括：2月8日搭乘新店客運849公車(寶興路口站至滬江中學站)、景美區農會、新店客運849公車(捷運景美站至寶橋路口站)，相關足跡皆已完成環境清消。

衛生局補充，新北個案大姊的兒子（案19479）職場也位於台北市信義區，匡列相關社區足跡接觸者及職場接觸者居家隔離共43人，檢驗結果24人陰性，19人檢驗中；擴大採檢23人均為陰性。

另針對新北市板橋一家4口案，19353（爸爸）及19355（大姊、勤業眾信員工）職場位於北市，職場及相關接觸者居家隔離計437人，其中435人採檢結果為陰性，2人檢驗中；已擴大採檢122人均為陰性。案19355之公司台北所員工自主採檢數共3301人，採檢結果全數陰性。

衛生局提醒，春節假期結束後的第一週，建議民眾南北往返工作崗位前，可自行至藥粧店、便利商店、醫療器材行或藥局等購買家用快篩試劑，進行快篩檢測。員工上工前快篩，能即早發現確診個案，即時採取隔離治療，保護職場員工工作安全，以降低職場感染及群聚的風險。

民眾若出入公共場域、餐飲場所等，務必落實戴口罩，實聯制、體溫量測、勤洗手、咳嗽禮節等個人防護工作，以降低感染風險，保護自己也保護他人，共同維護國內社區安全。有關台北市企業快篩流程，可至台北市政府嚴重特殊傳染性肺炎專區（https：／／www.gov.taipei／covid19／）《首頁﹥(主選單)防疫政策專區﹥企業快篩資訊》查閱，防疫相關問題可洽1922或台北市防疫專線02-23753782詢問。