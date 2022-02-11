潔淨能源財報周將起跑，太陽能逆變器大廠Enphase Energy（ENPH）財報大幅優於預期，去年第四季營收達4.13億美元，高於市場估計的3.3％，及前一季財測的3.9億到 4.1億美元，在全球太陽能供應鏈處於緊張態勢下，ENPH表示原供應緊張問題已緩解，旗下供應緊張的產品AC FET驅動器也顯著改善，加上市場持續強勁需求推動，信心反映在股價上，潔淨能源不再只是口號。

ENPH預估今年第一季財測營收4.2億到4.4億美元，財測中間值顯示營收年增43％，ENPH強勁的財報表現使股價大漲12％，帶動標普全球潔淨能源精選指數上漲4.45％。富蘭克林華美投信表示，市場憧憬潔淨能源在2022年第四季財報內容將有更多利好傳出，後續可持續關注17日太陽能住宅開發商Sunrun及Sunpower，18日太陽能逆變器商Solaredge Technologies的財報表現。

富蘭克林華美投信指出，去年放無薪假的台灣太陽能廠，今年以來也情勢大逆轉，訂單滿載，廠方大舉徵才，還在春節期間開出「五倍薪」鼓勵員工加班，全力加速趕工出貨。不僅國內市場需求強勁，美國政府也大力支持太陽能等潔淨能源產業發展，其總統拜登已於日前宣布延長201條款，針對太陽能電池與太陽能板的關稅再延長4年，以保護美國太陽能製造業並促進產業回流。

富蘭克林華美今年推出國內第一檔聚焦全球潔淨能源股票的ETF（00899），追蹤標普全球潔淨能源精選指數（S&P Global Clean Energy Select Index），投資全球與潔淨能源相關度最高的30檔個股，1月21日掛牌上市至2月9日前五大持股Enphase Energy Inc為5.04％、信義光能為5.00％、Verbund AG為4.85％、聯通電力有4.84％、子午線能源有4.82％。

潔淨能源具長線題材保護優勢，近期回檔對長線投資來說，正是進場好機會，富蘭克林華美投信建議以定期定額投資方式分批佈局，長線不但可攤平進場成本，更能夠在指數反轉向上時，更快獲取豐收果實。