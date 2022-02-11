小孩探視爭議 李靚蕾再戰王力宏 兩人恐北院當庭對質 16:172022/02/11 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李靚蕾再戰王力宏， 小孩探視爭議由台北地院審理。本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 王力宏與李靚蕾爭議再起，李表示與王已達成離婚協議，但對於協議內容關於小孩的探視問題等約定，李靚蕾認為王力宏違反約定，上個月29日向台北地方法院提出相關聲請，據了解，台北地院已受理並將安排審理期日進行調查。 李靚蕾向台北地方法院提告的部分，是關於酌定未成年子女的的權利義務行使，是強制調解案件，依相關法律需由王男及李女到庭協調，至於何時要開調解庭等，因涉家事及少年等案件，屬於不公開審理。 宗教服裝爭議發酵 印度校園暴力一觸即發 冬奧爭議引爆韓國反華潮 兩國外交部互槓 文在寅出面滅火 #李靚蕾 #王力宏 #探視權 #爭議 #台北地院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 徐若瑄露胸線腹肌 號召歌迷丟掉面具 04:102022/02/08 娛樂新聞 《營建股》台開爭議延燒中 邱于芸聲明董事長職位未變 13:412022/02/07 財經 《貓》巡演揭序幕 團員稱奇外送平台 04:102022/02/11 娛樂新聞 徐若瑄狠甩王力宏婚變風暴洩現況 集3金創作演唱會主題曲 12:542022/02/07 娛樂 議員提名人捲酒駕爭議 民眾黨：提名辦法不周向社會道歉 17:382022/02/10 政治 社評／幸好兩岸之間還有春晚 04:102022/02/10 焦點新聞 唐從聖不捨明金城驟逝 曝年前一同打羽球狀況 20:242022/02/10 娛樂 北市「違建爭議處理委員會」績效卓著 13:382022/02/07 建案開箱-台北 北市府修正建築施工損鄰處理規則 17:232022/02/08 區域情報-台北 與歐盟數據爭議升溫 Meta撂話退出歐洲 21:352022/02/08 財經 福原愛過年未返台探視2子女 合體陪練拍12秒親密片 13:172022/02/07 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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