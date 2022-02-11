王力宏與李靚蕾爭議再起，李表示與王已達成離婚協議，但對於協議內容關於小孩的探視問題等約定，李靚蕾認為王力宏違反約定，上個月29日向台北地方法院提出相關聲請，據了解，台北地院已受理並將安排審理期日進行調查。

李靚蕾向台北地方法院提告的部分，是關於酌定未成年子女的的權利義務行使，是強制調解案件，依相關法律需由王男及李女到庭協調，至於何時要開調解庭等，因涉家事及少年等案件，屬於不公開審理。