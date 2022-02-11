民進黨立委何志偉今開出第一槍，為衛福部長陳時中成立北區後援會，力挺陳時中出戰台北市長。對此，民進黨台北市議員王世堅表示，這違反當事人意願，且黨內已定案由主席蔡英文決定人選，他也透露自己心中最理想的人選是前交通部長林佳龍，直言對其他可能參選人不公平，似乎意有所指向何喊話「要適可而止否則會適得其反」。

對於何志偉開第一槍幫陳時中創後援會，王世堅認為「合乎情理、意料之中」，因為陳時中民意支持度那麼高，皇帝不急急死太監，不過這麼早就做後援會聲援，他認為不必要。

王世堅說，第一，這違反當事人意願，應該要尊重當事人意願，尤其選舉又是選首都台北市長，不是隨隨便便說選就選，陳時中已經講很清楚，就是此時此刻防疫、抗疫為最優先，選不選舉沒有在他生涯規畫跟目前考慮當中，當然他非常客氣說不排除，因為總是不能違逆民意，陳時中的態度很清楚，現在不是他決定的時候。

王世堅指出，第二點，黨已經定案，今年縣市長提名尤其六都，就是由蔡英文主席盱衡情事之後，做最後拍板決定，由她提名，應該尊重黨的決定，也尊重蔡主席的決定權才對，而不是現在隨便做動作 。

王世堅更表示，第三點，對其他高民意支持度的人選比方說林佳龍、前文化部長鄭麗君，對他們很不公平，「要適可而止否則會適得其反」。

王世堅坦言，他心中最理想的人選是林佳龍，當然陳時中、鄭麗君都是非常好的人選，蔡主席會盱衡情勢以外，還會各別跟每位當事人談過，並做北市民調，來做最後決定，但他個人認為林佳龍最適合，因為他嫻熟市政運作、可以馬上上手，更何況他在交通部長任內做得很好，遇到不幸的事件離開，但是離開的身影也非常漂亮，他認為民眾都會希望再給林佳龍一次表現機會。

王世堅強調，他與林佳龍有過任何的連結，只是完全從資料上面、表現作為來看，過去跟林佳龍都是公事接觸，他非常謙謙有理，有面對事情的態度、解決問題的方法，他會是一個好市長。

至於林佳龍的意願，王世堅說，以他側面了解，他不但不排除而且應該有相當的意願，他有相當的準備跟衝勁，「我認為他是適當人選」，只是一直沒有拿出來正式討論，現在是大家各抒己見的時候，口頭聲援都很好，但是千萬不要做後援會這樣的定調，或組織實際去推動，這不是最適當的時機，不應在這時候有特殊的作法。

王世堅強調，他們兩位勝算都非常高，他不會在這時候說是多高，但不管陳時中或林佳龍出來，民進黨都會贏，因為他們兩個同樣優秀，尤其林佳龍有爆發力。