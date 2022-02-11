屏東家族確診，苗栗縣政府已對足跡涉及的觀光景點進行清消。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

屏東家族確診，苗栗縣政府公布足跡提醒民眾注意。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

屏東家族確診，苗栗縣政府開設篩檢站一覽表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

引起社會關注的屏東家族集體感染新冠疫情案，縣府防疫團隊持續列冊接觸者安排至縣內各醫院進行PCR或快篩採檢，截至11日上午，全縣完成PCR檢測中，有333人全數陰性、快篩177人中，有1位陽性，後做PCR為陰性，疫調中發現許多為設籍外縣市民眾來訪苗栗，都已轉介其原居住地的衛生局協助安排進行採檢。

屏東家族集體感染新冠疫情案，苗栗縣政府清查足跡疫調發現，該家族共10人利用新春期間的大年初2至年初四4來苗栗旅遊，足跡涉及苗栗縣7個鄉鎮市、16個旅遊景點，其中涉及脫口罩用餐及住宿2夜，停留時間長，其傳播力不容輕忽。

屏東確診家族10人來苗栗旅遊，一行人包括高雄的外公外婆、新北的大姊及一雙兒女、屏東三姊及3名子女，以及五妹，目前已有5人確診，包括大姊的女兒（案19441）及小兒子（案19468）、三姊（案19440）及其一雙兒女（案19479及19480）。

縣府防疫團隊持續列冊接觸者安排至縣內各醫院進行PCR或快篩採檢，目前採檢後進行必要的居家隔離者有460人、自主健康管理478人、自我健康監測8人、細胞簡訊通知2671人。截至今11日上午本縣共完成PCR檢測，有333人全數陰性、快篩177人其中1位陽性，後做PCR為陰性，疫調中發現許多為設籍外縣市民眾來訪苗栗已轉介其原居住地的衛生局協助安排進行採檢。

苗栗縣長徐耀昌表示，民眾收到縣府所發放實聯制簡訊或有與確診者足跡重疊者，可至本縣10家承做社區篩檢站醫院進行快篩檢驗，另外，鄉親即使未有接觸史，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，仍應佩戴口罩，勿搭乘大眾運輸工具儘速就醫。