嘉義縣黃姓男子與羅姓鄰居相處不睦，2021年8月11日兩人又發生言語爭執，黃男揚言「要把你的狗毒死」，鄰居原以為是氣話，沒想到幾小時後，自家養的黑狗就被人毒死，警方調查發現黃男涉有重嫌，嘉義地檢署認為黃男僅因細故就以農藥毒餌誘殺犬隻，今依違反動物保護法提起公訴，並建請從重量刑。

嘉義地檢署起訴書指出，家住嘉義縣大林鎮的黃姓男子與同里羅姓、林姓鄰居平日即相處不睦，雙方屢有糾紛，去年8月11日凌晨兩人又在羅男住處前起爭執，當時黃男揚言要把狗毒死後就忿忿離去，羅事後巡視查看發現無異狀，就返回屋內睡覺。

沒想到黃男以其用來殺蝸牛，外觀為藍色結晶狀的「加保扶」農藥，混合「海底雞」罐頭製成毒餌，再將加料毒餌放在羅住處圍牆的門柱旁，清晨6點，鄰居林婦如常將黑狗放出屋外，不到1小時就發現黑狗倒在附近農田不停抽搐、嘔吐，經送醫搶救不治。

警方會同家畜疾病防治所人員到場，發現羅姓鄰居家門口被放了農藥毒餌，同時在黃男住處水溝發現外觀相同的藍色結晶物，經送驗發現是農藥，與小狗解剖肚內的結晶物一致，調查後依法將黃男送辦。

雖黃男否認毒狗，還說是晚上騎機車經過羅家被狗追，車上的農藥和罐頭剛好灑落在地，不是特意混毒要毒狗，但檢察官不予採信，認為黃男在卸責，今依動保法第6條、第25條宰殺動物罪嫌將黃男起訴。