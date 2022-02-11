據最新貿易統計，去年台灣對大陸的貿易順差高達1047.4億美元。財信傳媒董事長謝金河表示，大陸進口台灣的商品，都是生產出口產品必須要有的關鍵零組件，像半導體為主的電子零組件就占台灣出口大陸的55%，從這個結構來看，中國大陸更需要台灣。

謝金河在臉書發文指出，去年由台灣統計的對中，港出口是1889.1億美元，進口475.3億美元，台灣的順差高達1047.4億美元。不過，中國統計的2021年兩岸進出口數字又不一樣，2021年中國對台灣的進口2500億美元，成長24.7%，對台灣出口783.6億美元，台灣對中國的順差高達1716.2億美元，這個數字比台灣的統計高出很多，這個差距也許可以好好研究一下。

他提到，兩岸貿易往來金額特大，去年兩岸的貿易依存度已從43.4%降到42.3%，但往來金額仍然十分龐大，因此一直以來都有政治人物說，兩岸關係不好，台灣的經濟就完蛋，因為只要兩岸貿易中止，台灣經濟就垮了。

但如果以台灣這邊的統計來看，謝金河解析，去年對中港出口1889億美元，這當中，半導體為主的電子零組件出口達1043.4億美元，占55%，再把資通訊產品194.9億美元加上去，這個比重已占三分之二，從這個結構來看，中國大陸進口商品都是生產出口產品必須要有的關鍵零組件，是中國大陸更需要台灣。

謝金河認為，從這個結構也可以延伸到股票市場，過去10年來，依靠大陸廉價勞動力組裝的產業，像鴻海、和碩股價十幾年都沒有漲，而中國大陸海歸派在台灣上市的IC設計公司出現幾10倍大漲，像矽力KY從184.5元漲到5490元，譜瑞從168漲到2240元，世芯從23.15大漲到1325，這個漲幅都幾十倍，這三家半導體公司的產品全部都賣到中國大陸。

他最後強調，半導體產品占了台灣出口到中國的半邊天，兩岸關係再怎麼不好，兩岸的貿易數字不會變差，這才是最重要的「眉角」。