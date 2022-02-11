因應年後轉職及廠商求才需求，經濟部加工出口區管理處虎力全開，啟動科技產業園區廠商聯合徵才，2月陸續於前鎮、楠梓、潭子科技產業園區辦理3場次徵才活動，多家知名大廠共提供近2000個工作機會，前鎮園區徵才日期為2月15日；楠梓及潭子園區則於2月18日辦理，歡迎待業或想轉換跑道的求職民眾儘早卡位，找到理想的工作。

本月首場徵才活動由加工處高雄分處主辦，與高雄市政府訓練就業中心合作，將於2月15日（星期二）上午9時30分至11時在高雄分處後棟第一訓練教室（高雄市前鎮區加工出口區中一路2號後棟2F），舉辦前鎮科技產業園區現場徵才活動，此次參加徵才的廠商有新盛力科技、華東科技、志昱科技、組弘科技、天二科技、光頡科技高雄分公司、湧盛電機、台灣日電產三協、華新科技等10家公司，職缺項目包括工程師、管理員、助理工程師、技術員、操作員…等，徵才需求超過400個名額。此外，各家廠商還提供各種員工獎勵如員工旅遊、三節獎金、年終獎金或免費供餐等。

第二場徵才活動則在潭子科技產業園區，由加工處臺中分處與臺中市豐原就業服務站合作，將於2月18日（星期五）上午9時30分至12時30分在潭子科技產業園區從業員工康樂室（臺中市潭子區建國路1號後棟3樓）辦理廠商聯合徵才活動，本次參與徵才的區內公司有台灣佳能、佳凌科技、光聯科技、安碁科技、矽品精密、亞洲光學、保勝光學、友桂電子、億威電子及億力光電等10家知名企業，總計提供500個職缺，包括製程工程師、電子工程師、CNC技術工程師、軟體專案管理師、模具技術人員、物管人員、資訊專業人員及技術員等多樣化職務，其中CNC技術工程師薪資更上看50K，部分廠商另提供員工旅遊活動、三節獎金、績效獎金、年終獎金及免費供餐等薪資福利。第三場係楠梓科技產業園區徵才活動，由加工處聯合高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務臺辦理，將於2月18日（星期五）上午9時30分至11時30分在楠梓科技產業園區從業員工育樂活動中心（高雄市楠梓區經二路15號）展開，參與徵才廠商皆為國內大廠，有華泰電子、楠梓電子、全球華人、日月光半導體、長華、滿意人力、旺詮、台灣檢驗科技、國巨、台灣捷康、易華、台灣恩智浦、台灣愛光、萬寶至、鑫長虹、台灣通用、凱德等廠商共襄盛舉，提供工程師、化學分析師、化驗室-化驗員、食品檢驗員、生產技術員、醫療器材稽核人員、生產助理員、技術員、行銷專員、品檢員、儲備幹部…等逾千個職缺。加工處進一步呼籲求職朋友，可把握與雇主面對面應徵機會，宣傳自身優勢，增加錄取機率。若無法親臨現場的求職朋友，也可多加利用加工處官網就業資訊查詢。另配合中央流行疫情指揮中心防疫規範，請參加徵才活動民眾，配合辦理單位量測體溫及防疫措施，所有入場人員一律佩戴口罩，敬請求職民眾務必配合。