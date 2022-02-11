財政部今日公布1月出口情形，為399.8億美元，逼近400億美元，年增率16.7％，為連續19個月正成長。

在外銷引申需求增加，以及農曆年前天補庫存拉抬之下，進口達到350.7億美元，創歷史第三高，年增率24.9％，也連續創15個月正成長。1月出超金額49.2億美元，較去年同期減少12.7億美元。

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淡季衝出旺季水準 台驊1月營收逾40億 寫次高
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