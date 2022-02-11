1月出口399.8億美元 連續19個月正成長 16:262022/02/11 中時 吳靜君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 財政部。（圖／吳靜君攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今日公布1月出口情形，為399.8億美元，逼近400億美元，年增率16.7％，為連續19個月正成長。 在外銷引申需求增加，以及農曆年前天補庫存拉抬之下，進口達到350.7億美元，創歷史第三高，年增率24.9％，也連續創15個月正成長。1月出超金額49.2億美元，較去年同期減少12.7億美元。 元大金1月稅後獲利17.1億 淡季衝出旺季水準 台驊1月營收逾40億 寫次高 #1月 #年增率 #399 #8億美元 #正成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》1190億美元 美國2年來首見財政盈餘 10:172022/02/11 財經 桂盟1月營收創單月歷史第三高 15:292022/02/11 財經 華宏1月營收持平 08:592022/02/11 財經 《觀光股》六角1月營收近5月低點 今年拚返成長軌道 12:162022/02/11 財經 華新1月合併營收 創同期第三高 09:592022/02/11 財經 通膨難解！花旗估Fed 3月一次升息2碼 13:072022/02/11 財經 《半導體》1月營收續創高 力積電股價仍疲 12:502022/02/11 財經 台達電、光寶科 1月營收淡季不淡 04:102022/02/11 產業．科技 美1月通膨年增40年新高 Fed料下月升息2碼 11:352022/02/11 財經 板卡、筆電皆旺 技嘉1月營收創高 Q1淡季不淡 08:322022/02/11 財經 創新高！華立1月營收年增逾24％ 首站上70億元 13:412022/02/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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