開春後適逢西洋情人節，各隊相繼推出情人節的主場周特殊行銷宣傳，台南台鋼獵鷹推出「南人戀愛吧主題週」，接地氣行銷再一筆，請來台南府城普濟殿月老及月老婆婆，球迷可於現場求得「大三緣」好姻緣、貴人緣、好人緣，全台首創的中西合璧情人節行銷，12日下午5點半迎戰台啤英熊，13日5點半對上中信特攻。

「南人戀愛吧主題周」球迷入場即發送擒人秘笈，帶著秘笈闖關就可獲得緣粉、紅線及鷹緣籤，屆時全台最甜Wings Girls啦啦隊成員亦會陪伴球迷一同闖關，營造甜蜜氣氛;入場伴手禮送出台南知名「永泰興蜜餞」，讓球迷吃甜甜一起幸福肥。

另外特色商品推出以2022 PANTONE色「長春花藍」為基底的兩款球衣，球員兩天分別會穿上命名為「紫愛獵鷹」、「告白獵鷹」的主題週球衣，「長春花籃」象徵無憂無慮的自信和大膽，更可以激發人們創作的精神。並且可以幫助我們擁抱突如其來的改變，改寫生活的同時，並打開新的視野，重新點燃對事物的感激。也呼應獵鷹年度口號「南人韌性」，以努力不懈的精神，無懼迎向所有挑戰！

本周另一驚喜，經過14天隔離及7天自主健康管理，獵鷹新洋將吉伯特（Marcus Gilbert）將在周末賽事亮相，對於台灣相當陌生的他非常期待本周登場，定位在小前鋒的角色，觀眾可以敬請期待一同與台鋼獵鷹開箱。