中市一位陳姓婦人，日前接到來自Facebook購物的賣家客服電話，對方指稱她的扣款錯誤，需再到提款機操作，陳婦信以為真，急得到提款機操作，台中市警局霧峰分局十九甲派出所接獲報案趕到，陳婦已匯出3萬，並準備繼續操作，在員警急忙制止下，陳婦才沒遭受更大損失。

60歲陳姓婦人，日前接到社群軟體Facebook購物賣家客服電話來電，對方表示因操作錯誤導致帳戶被設定成分期付款，必須到ATM提款機前依指示操作才能解除，否則會多扣款，陳婦因有Facebook購物經驗，不疑有他於是前往匯款。

陳婦於是至太平區永豐路郵局操作郵局內的ATM提款機，並依照之前的指示匯出3萬塊給對方所指定的帳號，但操作過程陳婦局覺得怪怪的，於是撥了通電話給110詢問，勤務指揮中心要婦人先不要聽信對方所言操作提款機，並立即指示霧峰分局十九甲派出所員警到場。

員警到場了解來龍去脈後判斷為詐騙手法，經員警的理性分析、細心解說案例，陳婦終於恍然大悟，警方也與婦人檢視帳戶狀態，所幸先前的匯款因操作錯誤，未匯款成功，了解詐騙手法後，陳婦表示非常謝謝警方的積極關心與提醒，否則辛苦的積蓄將遭人詐騙。

霧峰分局長李建興表示，隨著購物習慣的改變，重複扣款與解除分期的詐騙也日漸盛行，民眾如果接到電話告知人員操作錯誤、商家電腦系統錯誤、誤設定成分期付款、訂單重複扣款等，這是常見的詐騙話術，應該提高警覺仔細查證，遇有類似詐騙情事切記要記得3要訣「勿急、勿躁、多思考」詳加查證切勿依其指示匯款，或撥打165或110與警方聯繫，以免白白損失錢財。