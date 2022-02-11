台中市公司登記家數持續成長，就業機會增加創造人口紅利，除商用不動產供給增加，住宅類物件受惠，以中長線來說，在基本面支撐下，看好中台灣「錢」景。（盧金足攝）

台商大規模資金回流，帶動商用不動產房市升溫，依內政部對6都最新統計，與5年前相比，2021年全台商用不動產建照面積均大幅增加，商場餐飲旅館增加40.7％，廠房倉庫增加22.7％，辦公室店面增加131.4％，其中，新北市與台中市為全面成長，尤以中彰投生活圈表現強勢。

住商不動產企畫研究室資深經理徐佳馨表示，近期招商話題多，讓商業活動被明顯帶動，許多業者開發商用不動產，台中以外資金外溢效益明 其中台中商旅增加10.4％，廠房倉庫增加9.3％，辦公室增加323％；整體中台灣生活圈中，南投商用不動產面積增加以倍數計。

商用活動熱，近5年台灣產業脫胎換骨，商用需求變大，以生活圈思維分析，中彰投生活圈在商用不動產建照面積的成長幅度上，都優於其他都會。

徐佳馨認為，商用不動產需要大資本長期經營，建照面積呈現出業者對於區域發展的長線觀點，從這些數據來看，未來數年中台灣將出現一波新的商用潮。

值得一提的是，相較於其他區域，中彰投有更多的自用型業主願意購置商用不動產以方便拓展業務或做財務規畫，建商的積極動作也看得出大家對於台中後勢充滿信心。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡強調，中台灣近幾年在台商回流及傳產支撐下，房地產表現持續亮眼，重大建設陸續到位，科技大廠帶動產業鏈發展，台中市公司登記家數持續成長，就業機會增加創造人口紅利，除商用不動產供給增加，住宅類物件受惠，以中長線來說，在基本面支撐下，看好中台灣「錢」景。