群創(3481)公布2021年第四季及全年財報，第四季為傳統淡季，加上缺料、零組件長短料問題及全球貨運塞港的不確定性因素，造成拉貨動能減緩，單季稅後淨利59.42億元，季減68.1％，年減41.4％，是五季來最低數字，每股盈餘0.56元。累計2021年全年稅後淨利575.34億元，年增3416.5％，每股盈餘5.53元。

群創2021年第四季整體出貨面積759萬平方公尺，較前一季增加3.7％，液晶面板售價為每平方公尺372元美金。中小尺寸營收為157億元，較前一季減少11.3％；中小尺寸合併出貨面積87.9萬平方公尺，較前一季減少3.5％。

2021年全年整體出貨面積為2909萬平方公尺，年增1.82％；中小尺寸方面，2021年全年合併出貨量共計3.31億片，年增13.4％。

去年第四季營收為799.17億元，毛利率15.2％，較上季及前年同期28.9％、20.4％明顯下滑，稅後淨利為59.42億元，每股盈餘0.56元。2021年營收總計3500.77億元，營業毛利915億元，毛利率26.1％，大幅優於上年度的8.8％，稅後淨利為575.45億元，每股盈餘為5.53元。

第四季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為35％、手機及商用產品為26％、桌上型螢幕為13％、電視為26％；以產品尺寸別區分，10吋以下為19％、10到20吋為38％、20到30吋為15％、30到40吋為4％、40吋以上為23％。