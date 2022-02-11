11日，根據兩份專業調研報告，韓國三星電子上季的全球智慧手機出貨量，已被美國蘋果超過。

依據Strategy Analytics以及Counterpoint Research所出具的研究報告，在2021年10月至12月內，蘋果超車三星成為全球最大的智慧手機製造業者，市占為22%，三星則為18%。

Strategy Analytics指出，若按出貨量計算，三星在上季出貨6900萬支手機。不過，主要藉著4個多月前新推出的iPhone 13，在中國大陸強勁需求下，蘋果全部系列則賣出8000萬支。

同時，Counterpoint Research則預估，三星的出貨量為6720萬支，蘋果為8150萬支。

Strategy Analytics表示，上季全球智慧手機出貨年減3%，至3.65億支，主要是受到晶片短缺以及新冠病毒造成生產一度停擺所致。蘋果在最後一季的表現通常比較好，因為新iPhone手機幾乎都是在下半年發布。

2019年第4季時，蘋果的市占為18%與三星持平。不過，到了2020年，蘋果上升至21%，而三星卻降到16%。