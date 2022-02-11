部東醫院300劑莫德納疫苗採取分散人流方式，每批控制在50人左右。（部東醫院提供）

台東民眾鍾情莫德納疫苗。（部東醫院提供）

新冠疫情近日不斷升溫，台東民眾鍾情莫德納疫苗卻屢傳預約不到，衛福部台東醫院11日下午配合1922平台的專診300劑瞬間秒殺，順利打到第3劑的趙林秋蘭女士笑得開心，身旁坐著的孫子直言，「第21期1922平台開放登記前，整個台東都約不到莫德納！」。部東醫院強調，2周內還有500劑莫德納，提醒民眾及早預約。

部東醫院施打時間為下午1點半，早早就有民眾在門口排隊，院方出動支援人力引導民眾事先過卡依序等候，因應保持社交距離，也分散人流，每批放行50人施打。

剛報到的家醫科醫師林哲彬親切詢問每位民眾近期的身體狀況，其中1位阿嬤連續3次打疫苗都遇見同1位護理師，因為打完前2劑都沒有副作用，她高興得自言自語「一切平安、一切平安」。

住在康樂的吳小姐推著76歲的阿嬤坐著輪椅夾在隊伍中等待，她說，知道1922平台再度開放登記第3劑莫德納疫苗的時候，就早早守在電腦前、備好阿嬤的資料，10分鐘順利登記，她說「阿嬤前2劑是打AZ，看網路大多推薦老人家第3劑打莫德納，比較放心」。

部東醫院藥劑科主任范龍昇指出，2月份接下來的2周將有新到貨的莫德納，總數約在500至600劑左右，需要的民眾可以盡速在1922平台預約，他也提醒民眾，打得到的疫苗就趕快去打。