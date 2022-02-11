台灣最大烘焙原輔料進口商德麥（1264）今（11）日宣布將朝下游整合，切入鳳梨酥、餅乾、貝果等烘焙成品代工市場，瞄準量販店、麵包店等各式烘焙客戶，希望做「烘焙業的台積電」。

德麥是台灣最大的烘焙原輔料進口商，供應預拌粉、巧克力、水果餡、奶油、油脂等烘焙原料，客戶包括各式烘焙業者。

德麥總經理吳文欽表示，一直以來，德麥最大優勢就是擁有堅強的研發團隊，兩岸將近50位老練的烘焙師父不斷研發新產品，再出去教導客戶，順便賣原料，成為德麥拉抬業績的秘密武器。

下一步，德麥擬充分利用這股研發能量，朝下游整合，不只賣原料，也要開始切入代工市場，製作鳳梨酥、餅乾、貝果等成品或半成品，賣給終端烘焙店。

德麥耗費兩年，拆解當今國內鳳梨酥銷售冠軍小潘的產品，開發出自己特製的鳳梨酥，這個農曆過年，成功打進愛買、大潤發等量販店，生意旺到做不來，不過目前僅止於節日檔期合作，非常態性供應。

接下來，德麥除了會繼續開發曲奇餅乾、貝果等更多元產品，以及更多客戶。目前德麥是利用現有的研發工廠負責代工生產，能量有限，未來準備蓋新廠，前陣子已經在五股工廠對面取得一塊土地，最快明年第2季發包興建，目標2025年上半年完工，展現出公司布局發展烘焙代工的決心。

吳文欽分析，德麥的營運策略就是為客戶解決痛點，此次切入烘焙代工不是要和麵包店搶生意，他觀察現在很多年青人想開麵包店，但找不到烘焙師父，產業缺工嚴重。德麥提供烘焙代工服務可以幫客戶解決上游所有問題，麵包店只要做好行銷，其他交給我。如同「烘焙業的台積電」。

至於外界關心這波原物料大漲的影響？吳文欽表示，因為德麥主要是做代理，產品售價主要是配合原廠價格，原則上成本可以轉嫁；只是如果價格漲太高，麵包店、糕餅店等客戶撐不下去，部分原料可能改選擇成本較低的替代品，公司生意會間接受到一些影響。