一名自稱就讀台大的女網友去年9月在Dcard上PO文控訴遭電機系李姓教授騙上床，甚至因此染上性病，並出示報案三聯單、驗傷單佐證，事後她突然在Dcard發文道歉，坦承「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」。台北地檢調查後，11日不起訴李姓教授被控性侵部分，並依妨害名譽等罪起訴這名女網友。

去年9月28日，Dcard上有人PO文，指就讀台大的女學生遭電機系李姓教授騙上床，甚至因此染上性病，事後出示報案三聯單、驗傷單佐證，引發軒然大波。

但去年10月10日，原PO在Dcard公開向李姓教授道歉，承認「因為我想維繫跟台大李姓教授的關係，所以我以損害他名譽的方式來要脅他」，且過去PO出的驗傷單、報案三聯單都是假的，教授從未強迫她發生性關係，都是自己捏造，「我真的做錯了，在此正式向教授道歉」，實情與先前所述完全大逆轉。

當事人解釋，她的精神狀況不穩定，導致說詞反覆，但如果繼續假裝自己是受害者，這輩子有愧於心，所以決定出面澄清，希望把傷害降到最小，「我才是台大狼，李教授其實是受害者，而我，其實是假裝受害者的加害者」、「我知道我會被輿論攻擊及司法懲處，但我已是成年人了，我正在學習為我做過的事情負責」。

但案件發生後，李姓教授遭控涉嫌妨害性自主，北檢介入偵辦，李姓教授否此事，並反控該名女學生妨害名譽。

檢方查出，李姓教授並無性侵事證，依法不起訴，另女學生以先前與她有關的竊盜案報案三聯單改為性侵案件，並在網路發文不實指控李姓教授性侵，足以損害李的人格及社會評價，今依法起訴。