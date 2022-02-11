彰化縣消防局局長施順仁在去年底上任，魄力提出第一項革新計劃，透過職務輪調方式，進行內外勤一級單位主管人事調整作業，以累積同仁內外勤實務經驗，增加工作歷練，培育內外兼顧的全方位專業職能。日前相關派免建議在報送彰化縣政府核發派令後，計有9位主管異動。將統一在2月15日上午8時前辦妥到、離職手續。

異動情形為：災害搶救科科長張恭維調任第一大隊大隊長，災害管理科科長葉明波調任第二大隊大隊長，教育訓練科科長詹江洲調任第三大隊大隊長，第五大隊大隊長（特搜）張順享調任第四大隊大隊長，行政科科長楊宗文調任第五大隊大隊長（特搜）。

第四大隊大隊長葉清添調任災害搶救科科長，第二大隊大隊長徐溫聰調任災害管理科科長，救災救護指揮科科長林明緯調任教育訓練科科長，第一大隊大隊長劉錫垣調任救災救護指揮科科長。

施順仁原本是第三大隊大隊長，去年底調陞消防局長，大幅提出革新，他表示為了拔擢優秀人才及增進同仁職務歷練，希望透過職務輪調方式累積同仁內、外勤實務經驗，增加工作歷練，培育各方面之專業職能，提升彰化縣消防能量，並期勉各主管秉持縣長施政理念，一起「勇創新局！」守護縣民生命財產安全。