面試過程中，有不少面試官都會先請求職者「自我介紹」，就有一名男網友好奇，明明履歷上都有求職者的基本資料，那為什麼還要在面試前像面試官自我介紹？直言「應該趕快進入面試主題才對吧」，對此有職場老鳥回應，「好的自我介紹，可以引導面試走向」。

一名男網友在PTT八卦版以「為什麼面試官很愛聽自我介紹」為題發文，認為基本資料都已經寫在履歷上了，為什麼面試官還是會要求求職者準備自我介紹，甚至做成投影片向台下長官報告，好奇「應該趕快進入面試主題才對吧」。

對此，有不少職場老鳥點出自我介紹的用處，「看一下求職者的表達能力跟應對」、「話都講不好就不會再面下去了」、「自我介紹就是推銷自己的演練」、「好的自我介紹，可以引導面試走向」、「聽看看你說話有沒有條理和邏輯，如果連介紹自己都做不到，還能期待你未來能跟客戶或長官簡報嗎」。

不過也有人直言，「大多面試官都是現場才開始閱讀履歷」、「根本沒時間看你的履歷」、「根本沒人會看，你用講的比較快」、「很多人自我介紹的內容跟履歷寫的完全不同」、「履歷可以找槍手寫，但自我介紹不行」。