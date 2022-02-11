台股去年價量齊揚，不僅大盤攻上「萬八」新高，日均值達4763億元，年增達89％，且新增開戶及交易人數顯著成長。除了仰賴經濟復甦、資金充沛外、制度開放也扮演關鍵角色。券商公會今年以推動權證避險降稅為首要任務，並爭取開放複委託信用交易、建立總歸戶管理機制，以及強化資訊安全，為四大關鍵基礎建設，進一步健全證券市場。

券商公會理事長賀鳴珩表示，台股去年放寬證券線上開戶、實施逐筆交易及推出盤中零股交易三大制度，吸引國人積極投入股市，順利搭上全球資金浪潮，創60年來台灣證券史上最亮麗成績。

展望今年，券商公會提出四大關鍵基礎建設，第一，持續推動「權證避險降稅」，以實現產品自製、進口替代、創造就業、增加稅收等目標，並符合台灣為「亞洲高階資產管理中心」及「區域理財中心」的政策目標，期盼權證避險降稅法案能在今年上半年過關，帶動權證市場發展。

其次，台灣投資人布局國際證券市場的需求越來越強烈，證券商經營複委託業務已經30年，但目前複委託投資外國有價證券不能融資、也不能出借，投資外國債券範圍也受限。建議開放證券商複委託融資業務、出借證券業務，並放寬一般投資人可投資BBB-級以上投資等級的外國債券。

第三，優化客戶分戶帳及建立融通業務風險總歸戶機制，提升市場風險管控。券商公會與證券周邊單位成立專案小組，研議整合證券商辦理各項融通業務(信用交易、證券業務借貸款項、不限用途款項借貸、有價證券借貸)規定，建立投資人申辦各項融通業務風險總歸戶管理機制(One Account)，並提升投資人擔保品運用效能，及證券市場風險控管。

另外，共同強化資訊安全也是券商公會今年工作重點要務之一。賀鳴珩強調，要保護個資帳密，防止駭客及詐騙入侵，必須從三個層面共同強化資安，包括第一層的證券商，需確實強化雙因子認證方式、使用優質密碼設定並進行管控、監控瞭解異常登入原因。第二層則是第三方資訊公司，建議應將第三方資訊公司也列入整體資安風控的一環。

第三層則是投資人自身也必須要有強化帳號密碼安全防護的意識，除了使用優質密碼及定期變更密碼外，也要嚴守不要於社群網站使用或共用相同密碼，或輕易提供個人的證券帳號及密碼，投資人如因疏失或過失未做好密碼安全防護，依民法規範，應負過失責任。