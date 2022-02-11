2020年中國成功應對新冠疫情帶來的經濟影響，資產價格呈現正成長；然而，2021年資產價格卻受到極大挑戰，DWS亞太區投資總監Sean Taylor表示，預計中國資產在第一季之後，表現將優於大盤 並看好股票和信貸市場的價值均會上升。

DWS表示，過往，農曆新年和奧運均是促進消費的盛事，但北京冬奧缺乏現場觀眾，加上對Omicron傳播的憂慮，導致封鎖措施重啟，令消費放緩。基於以上的經濟成長預測，獲利預期明顯過高，可能會加速第一季的獲利下修。此外，房地產行業隨著債券紛紛到期贖回，企業將面對沉重壓力。

Taylor表示，儘管如此，DWS對中國資產的看法已趨於樂觀。預計中國資產在第一季之後，表現將優於大盤。屆時，政府的針對性措施應能促進經濟成長，而大部份監管法規應已進入實施階段。

以政府債券為例，中國與美國和歐洲不同。Taylor表示，自新冠疫情爆發以來，北京當局未推出任何重大的支援措施。雖然信貸供應和私人消費顯著下降，但對短期經濟不利的因素，可能會在中期帶來回報。當工業化國家紛紛採取透支未來的措施，令債務急劇增加，去年底中國的總債務為國內生產總值（GDP）的2.72倍，較上年底下降了7％。由此可見，中國並沒有像美國和歐洲般大量舉債，進而影響未來發展。

另外，中國的利率政策也跟隨自己的節奏前行。Taylor說，在美國和許多新興市場國家正在收緊或進行政策正常化之際，人民銀行卻選擇寬鬆政策。因此，信貸成長應該會有所改善，基礎設施投資應會回升至個位數中段水平。一旦出現成長跡象﹑監管擔憂緩解，以及消費開始回升，投資者將重拾投資信心。共同富裕相關的轉變會令成長減速，但成長的品質卻會更高，惠及更廣泛的人口，並減少對房地產和基礎設施投資的依賴。

從長遠來看，中國的氣候中和承諾亦會帶來正面回報。Taylor表示，這是中美的共同願景，是兩國可以在緊張關係中攜手合作的領域。儘管陸股經歷了艱難的一年，海外投資者仍然可考慮投資中國市場，但需要有耐心及懂得篩選。預料今年第一季股市將繼續調整，直到第二季才會改善。在個股方面，預期看好專注國內消費者的優質品牌、新型電動車、電池以及工業類股。另，同時預期獲利上修、成功落實監管政策，以及消費復甦，將會成為中國股市上行的催化劑。