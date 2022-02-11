聖暉（5536）公布2022年1月合併營收16億元，年增24.08％。受惠台灣、中國大陸、東南亞等地區無塵室機電整合工程施作業務暢旺，聖暉隨著集團擴大多產業、多區域接單效益，挹注單月營收表現自去年7月以來，皆持續改寫歷年同期新高記錄！

聖暉表示，受惠半導體產業加速擴產、建廠需求，以及全球產業鏈重組等趨勢明確，同步帶動工程施作需求持續增溫，為集團挹注良好業務接單商機，聖暉持續發揮垂直水平整合能力，以營造、機電整合、無塵室、製程、化學供應系統設備等多工種服務，更跨足多產業、多區域等競爭優勢，推進整體在建工程案量保持高水位能見度，在無塵室及機電系統整合工程認列進度持續升溫下，挹注1月營收繳出年增24％的亮眼成績。

聖暉進一步指出，由於中美貿易戰及新冠肺炎疫情衝擊，使得全球化生產供應鏈加速朝向短鏈化趨勢重組，掀起新一波各產業新廠擴建浪潮，對於無塵室相關機電系統整合工程需求愈發殷切。由於聖暉是少數可同時跨足半導體、光電產業、醫藥生技等產業之工程公司，更已布局亞洲地區多服務據點，擁有多年海外施作實績與完整供應鏈的優勢，於海外無塵室及機電工程領域具備競爭力，有助於在此趨勢下仍保持良好接單動能，持續創造未來中長期營運良好表現。

面對國際碳中和的趨勢，減少碳排成為企業永續發展的關鍵要素，聖暉致力開發各項綠色技術，提供客戶最佳環保節能方案，協助客戶建構「高值化、低耗能、低汙染」的優質空間，近期喜獲「第九屆傑出大陸台商獎綠色節能獎」的肯定，彰顯聖暉綠能環保等專業技術能力深受外界肯定，持續朝向聖暉綠色工程的驅動者的角色邁進。

展望2022年第一季，聖暉持審慎樂觀看法。聖暉表示，持續看好大型產業投資需求暢旺與全球供應鏈向台灣、東南亞市場轉移等未來營運亮點，持續帶動聖暉接單表現暢旺。