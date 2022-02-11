缺乏新品激勵加上VR眼鏡拉貨高峰已過，宏達電(2498)1月營收雙減，月減少37.6%、年減少27.1%。

宏達電在無新品出貨帶動，加上VR眼鏡HTC VIVE FLOW拉貨高峰已過，1月營收3.59億元，月減少37.6%、年減少27.1%，終止連續兩個月的增長態勢。

今年美國消費電子展(CES)上，宏達電的VIVE Pro 2一舉拿下「CES 2022創新獎」，展中也發表5G行動專網及邊緣雲端運算的無線VR體驗、VIVE Focus 3首個Inside-out的VIVE手腕追蹤器與VIVE Flow醫療健康類新內容等新品，積極搶攻全球虛擬實境的展覽、演示、教育與虛擬協作等領域。此外，宏達電更進一步與美國最大的銀髮族虛擬實境解決方案開發商MyndVR合作，透過最新的回憶療法程式MyndVR Originals，有效減少疏離感並改善年長者的情緒，預計2022年初開始在VIVE Flow上使用。

藝術領域上，宏達電暨推出羅浮宮VR展覽「蒙娜麗莎：越界視野」後，再次拿下列入世界遺產的巴黎聖母院數位重現計畫。

另外，VIVEPORT全球獨家上架風靡全球的劇場版美少女戰士，在虛擬實境體驗中可重現美少女戰士的世界和經典場景，為玩家帶來彷彿身歷其境的真實體驗。