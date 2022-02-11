日前中油煉製事業部執行長徐漢辦公室藏放2710萬賄款，涉嫌收賄遭羈押，今又爆出洪姓採購事務員與廠商勾結，虛報收據、盜用主管印鑑核銷，10年來詐領549萬元，高雄地檢署11日下午將洪男和陳姓廠商聲押獲准。

檢方查出，洪男在外積欠賭債，與陳姓廠商及五金用品廠商共謀，2012年5月至2021年4月間，虛報購買軟管、打棉手套等請款單，由陳姓廠商提供虛偽收據給洪男，洪男再盜用主管印鑑核銷請款得手總計465萬元。檢調另查出，洪男2012年到2018年與另一家五金廠商陳姓老闆勾結，以同樣手法詐得82萬元。

洪男去年5月底自首，坦承2020年起浮報採購物品數量金額，詐領款項是為了清償中油先前積欠的貨款，否認私吞。但檢方查出，洪男自首前先與陳男通話，關鍵的400多筆核銷資料也不翼而飛，明顯避重就輕，有多少證據才坦承多少犯罪，最後僅坦承部分貪污犯行。

檢方認為，洪男不思肩負國營事業採購從業人員使命，反而貪圖個人私利，以不實收據核銷詐領款項，犯罪情節重大，審酌洪男和陳姓廠商有勾串證人、逃亡之虞，依偽造文書、貪污等罪羈押，高雄法院11日下午裁准。另名廠商陳男則以4萬元交保，全案仍待擴大追查中。