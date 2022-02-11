台南市警察局新營分局向轄內柳營區農民採購700顆高麗菜，以實際行動來支持在地農民，並將高麗菜分贈給分局同仁及志工、民防義警及巡守隊等協勤夥伴，感謝他們的辛勞。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

有鑑於近來高麗菜生產過剩導致價格下跌，台南市警察局新營分局響應市府挺農民行動，特別向轄內柳營區農民採購700顆當季的高品質新鮮高麗菜，以實際行動來支持在地農民，協助他們度過難關，並將高麗菜分贈給分局同仁及志工、民防義警及巡守隊等協勤夥伴，感謝他們的辛勞。

新營分局表示，柳營區農民種植數萬顆高麗菜，因高麗菜價格下跌，公所行善團日前採購上千顆贈送給關懷據點讓長輩加菜，但田裡還有很多高麗菜賣不完，因此新營分局長斯儀仙又自費購買700顆分贈給同仁與志工、民防義警等人。

斯儀仙表示，在農曆年節、鹽水月津港燈節及即將到來的蜂炮勤務期間，分局的志工、民防義警及巡守隊等協勤夥伴犠牲自己的假期，協助分局執行各項專案勤務，是新營分局最強而有力的後盾，分局發贈每人1顆高麗菜，慰勞所有協勤夥伴的無私奉獻。

斯儀仙說，為體恤同仁辛勞，也將高麗菜發給分局的每位同仁，希望大家都可以吃到健康又美味的蔬菜，才有足夠的體力與精力來維護治安與交通工作，讓所有市民朋友都能過得更安心。