桃園警察規畫護童勤務。（警方提供）

桃園警察規畫護童勤務。（警方提供）

新冠肺炎疫情持續延燒，11日是110學年度各級中小學第2學期開學日，為維護各校因應防疫及學童入校前必須排隊量體溫的秩序，桃園警分局、平鎮警分局、大溪警分局等安排護童勤務，希望學生平安開學。

桃園分局長黃富村要求轄內8個派出所期前規畫，在轄內各小學的校門口及週邊道路實施交通疏導勤務，協助老師及家長維護學童入校分流的行進動線，避免開學日造成學校週邊交通問題，並預先規畫處理警力，即時應變處置可能的突發壅塞情況。

平鎮分局指出，目前已對全轄各級學校，執行「護童專案」勤務，執勤員警除了協助各學校導護老師及志工維護學童安全外，提高見警率也可以讓駕駛人放慢車速，留意過馬路的學童安全，本次將增派警力協助學校量體溫時的秩序維護，除了讓學童上課安心外，也讓家長都能放心！

大溪分局表示，疫情期間學校為防堵疫情群聚感染，規畫動線實施量體溫，勢必造成校門口學生大排長龍及可能影響交通情形，開學第一天特別規劃警力於學校門口疏導交通及因應可能因排隊而發生之突發狀況能即時處置，以維護學童上學秩序。