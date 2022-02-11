5G及WiFi 6滲透率提升、低軌道衛星、VCSEL等應用持續擴大，為砷化鎵廠穩懋(3105)2022年營運挹注成長動能，穩懋總經理陳國樺表示，砷化鎵等化合物半導體在高頻及高功率領域有很大的發展空間，尤其是在WiFi 6/WiFi 6E，砷化鎵有絕對優勢，從砷化鎵到磷化銦，穩懋在各領域持續投入研發資源與客戶緊密合作，期望成為下一個新應用導入的先驅。

穩懋今天舉行線上法說會，陳國樺表示，在強勁的手機PA需求帶動下，去年第4季延續第3季美系新機發表效應，且中國手機客戶的需求也持續強勁，加上5G與低軌衛星相關基礎建設的營收連續兩季成長，成為去年第4季另一個營收成長動能及產品組合優化的重要關鍵；若以全年來看，2021年穩懋憑藉著先進的製程技術、卓越的產品生產良率及產能的優勢，在中國智慧型手機市場重新洗牌的同時搶占到先機，成為穩懋去年表現最為突出的成長動能，2021年Cellular及Satellite(衛星)產品營收表現亮眼，成長率超過30%，Optics也成長率超過10%；再者，2021年美系智慧型手機在3D感測晶片上的微縮設計，讓普遍市場分析不看好的出貨量表現，反而因技術難度的提升而逆勢成長，成為穩懋去年另一個成長的重要來源，印證穩懋專注在技術上的領先及客戶分散策略成功。

展望第1季，由於第1季晶圓廠陸續歲修保養及傳統淡季，穩懋預估，今年第1季合併營收將較去年第4季下滑low-twenties(約21%到23%)，單季毛利率預計約為mid-thirties(35%)水準。

穩懋總管理服務處總經理陳舜平表示，由於光電產品淡旺季明顯，下半年是出貨高峰，第1季下滑幅度較大，Infra(基礎建設)相較去年第4季下滑幅度較小，WiFi跟手機下滑幅度跟Q1季減預估差不多；目前看起來，今年趨勢跟往年相差不大，第1季是淡季，上半年相較下半年是低基期，營收高峰會落在下半年。

展望今年，陳國樺表示，雖然全球仍受疫情的干擾，放眼全球5G網絡基礎建設仍未臻完備，5G手機滲透率也仍低於4G，無論是物聯網、AI及大數據的長期發展，還是從AR、VR演進到XR及Metaverse(元宇宙)，都仰賴具寬頻、高速傳輸及低延遲特性的5G網絡密度，穩懋持續看好5G未來幾年的成長趨勢不變、衛星通訊基礎建設的持續佈建；穩懋在光通訊及光感測方面技術日漸成熟，不但累積更多經驗，也吸引更多潛在客戶的興趣。

就各產品來看，陳國樺表示，今年5G滲透率會加大，WiFi 6會變成主角，WiFi 6E也有機會慢慢成為主流，而WiFi 7對應技術，穩懋也在發展，目前低軌道衛星需求也非常強勁，而VCSEL因公司製造及品質良率是最好的，3D感測除美系手機在應用，預計NB也要加入，至於車用內部傳感產品駕駛及乘客監控系統我們已有產品在出貨，車用LiDar亦與客戶進行合作，從砷化鎵到磷化銦，穩懋在各領域持續投入研發資源與客戶緊密合作，期望成為下一個新應用導入的先驅。

為因應客戶需求，穩懋今年持續進行擴產，晶圓C廠無塵室擴充預計上半年完工，新產能將於第3季左右開出，以應付旺季需求；南科高雄園區路竹廠於去年中動土，目前以土建為主，預計明年6月到7月無塵室完成，2024年加入量產；由於今年有路竹廠建置工程資金需求，穩懋預估，今年資本支出在120億元左右，由於新產能加入，折舊費用預計較2021年增加1成到2成。