年後首周、上海航交所出口運價SCFI指數最新報價走跌，下修29.43點、至4980.93點，跌破5000點大關，是今年來連續第四周回檔。本周除了美東線、美西線逆勢小漲之外，歐洲線、東南亞線新加坡航點等下跌，都處在傳統年節修正期。

貨代業者表示， 1月中國及東南亞等華人為主的生產國家，許多工廠趕在年前提早出貨，且有較多船班從美國回到亞洲載貨，讓運價順勢修正。進入2月，年後各地工廠開始復工，出貨量逐步增加，由於市場需求仍然強勁，且塞港問題加劇，預期3月生產全面回復，將支撐運價再次上漲。

據SCFI最新報價，遠東到美西線運價上漲1.2％，每40呎櫃上漲97美元、至8054美元；美東線運價上漲0.3％，每40呎櫃上漲37美元、至11022美元。

遠東到歐洲線運價則下修1.3％，每20呎櫃下跌103美元、至7677美元；地中海線運價跌幅也有1.1％，每20呎櫃下跌85美元、至7435美元；東南亞線新加坡航點跌幅1.2％，下跌18美元、至1465美元。