保護元件PPTC廠富致（6642）公布元月營收，因客戶長假前提前備貨，推升富致元月營收一舉突破6000萬元，刷新歷史新高數字，月增9.62％，雖然2月受工作天數減少影響，營收將回落，不過富致預期今年上半年景氣趨向樂觀。

富致11日公布元月營收，單月營收達6040萬元，月增9.62％、年增15.93％，主要因農曆年前客戶提前備貨所致；富致高層去年12月底去美國與主要客戶、經銷商會面，根據其收集的訊息，儘管下半年仍有不確定因素，但2022年上半年景氣不錯。

需求主要來自於工控自動化、智能化為大宗，汽車相關需求也不差，加上能源領域有所斬獲。

富致去年營運表現不弱，以去年前三季每股盈餘3.41元的獲利進度推估，市場預期，2021年獲利將有機會挑戰半個股本（以增資前股本計算），若以富致前一年度盈餘發放比率估計，富致新一年度配息上看3.5元，對照目前價位，隱含現金殖利率逾5％。