桃園市觀音區10日有名媽媽餵完女嬰後入睡，起床竟發現女嬰被床板夾住，已經無呼吸心跳，送醫不治。

22歲的梁姓女子，於去年8月未婚產下1名女嬰，獨自撫養。10日12時許，梁姓女子在房間餵奶後便睡著，起床後發現5個多月大的女嬰被床板夾住，失去生命跡象，趕緊通報119救援，但送醫後仍於13時55分宣告不治。

警方指出，梁姓女子僅有1名女兒，且並無家暴等不良通報紀錄，初步研判是女嬰在床上翻滾時，意外滾到床板夾縫處卡住窒息，而梁女在入睡後沒有及時發現才釀成悲劇。