中國和俄羅斯高超音速導彈對美國構成的越來越嚴重的戰略威脅，美國軍事專家指出，目前美國武器庫中只有標準-6導彈具有高超音速防禦能力，中俄高超音速導彈只要聯手起來就能擊敗美國的預警系統。美國防部導彈專家表示，防禦高超音速導彈的系統不但戰略極有必要，技術上也可行，必須加緊開發。

《美國之音》指出，中俄新一代殺傷力超強的導彈被認為可以突破美國的防禦系統，這對美國而言猶如前蘇聯發射的第一顆人造地球衛星的「史普尼克時刻」。美國導彈防禦局(MDA)的首席架構師斯塔菲拉(Stan Stafira)在華盛頓智庫戰略與國際研究中心(CSIS)的研討會上說，「對抗高超音速威脅是可行的」，美國計畫最早明年推出具有探測和跟蹤高超音速導彈能力的紅外感測器。

報導說，白宮愈來愈重視高超音速武器的威脅，將它列入關鍵和新興技術 (CET) 清單，數天前國防部長奧斯丁召集至少十幾位國防工業高管討論如何加快高超音速武器的開發。

導彈防禦局局長希爾（Jon Hill）中將上周在海軍一項研討會上透露，美國應對高超音速導彈威脅的處境相當不利，目前的武器庫中僅標準-6導彈具有高超音速防禦能力，但他未透露是哪個特定版本。哈德遜研究所高級研究員施耐德(William Schneider)最近指出，高超音速導彈的機動能力可以使中俄兩國能夠通過聯合力量擊敗美國的預警系統，在此情況下，「美國將無法發現任何來襲的外國導彈，他們的反應能力都會受到很大限制。」

智庫CSIS本周發布一份高超音速導彈威脅的研究報告指出，中國已經測試或部署了幾種類型的高超音速武器，其高超音速專業畢業的工程師和發表的論壇數量都已超過了美國，中國還建造了先進的高超音速測試風洞。應對高超音速在技術和財政上都是可行的，美國應將它應視為重新思考導彈防禦戰略的關鍵驅動力。

CSIS的報告中提出一項新穎的想法：用微波摧毀高超音速導彈。專家表示，高超音速武器通信系統和輻射遮罩是其薄弱環節，大功率微波輻射可以穿透高超音速飛行器的元件，損壞其內部用於導航的電子設備。

報導表示，雖然技術上足以防禦高超音速武器威脅，但是美國發展防禦技術方面也面臨著很多嚴峻的挑戰。其中包括資金投入分配不合理、產能不足、風洞試驗能力不足，加上研發單位自立山頭，很多項目都是倉促上馬，連最基礎的火箭助推技術仍存在缺陷。不過，曾任負責國防研究事務代理國防部副部長的路易斯指出，很多該領域的進展都是高度機密的，「沒有看到某些東西並不一定意味著它沒有發生。」