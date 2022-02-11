中國大陸去年以檢疫為由禁止我國釋迦輸入，為了分散無法輸入中國的1萬3000公噸釋迦，農委會祭出內銷5000公噸、外銷5000公噸及加工3000公噸，其中外銷截至昨天為止已突破2500公噸，其中香港就占了近9成、購買量最多。

農委會國際處副處長林志鴻表示，目前外銷國家包括香港、阿拉伯聯合大公國、印尼、新加坡、馬來西亞、加拿大、澳門、汶萊、帛琉等地，其中香港占比約近9成，主要原因為香港不用檢疫。

林志鴻提及，至於日本因為檢疫因素無法出口，目前以冷凍釋迦為主、約出口58.8公噸。