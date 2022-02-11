受今年初降雨天數多、天氣擴散條件好等因素影響，台中市一月份PM2.5指數創新低紀錄，根據環保署的統計資料，今年一月台中市PM2.5平均值為16.3微克／立方公尺、為歷年同期最低，台中市環保局強調，近年台中電動機車數量大幅增加、二行程機車數量減少，應也是空氣改善的原因。
根據環保署空品監測站資料顯示，2022年一月台中市PM2.5平均16.3微克／立方公尺，較全國冬季PM2.5平均值的18.4微克／立方公尺要低，比去年一月台中市的情況改善程度達28.8％，改善率位居全國排名第2。
環保局強調，去年全台降雨少，尤其去年上半年有長期乾旱情況，且不利擴散天數偏多，受這些因素影響，全國各縣市的PM2.5濃度都比前年提升，甚至粒徑比較大的PM10也有影響。市府近年來持續秉持「先公後私、先大後小」原則，致力改善空污，持續從固定源、移動源及逸散源等三大污染源著手，推動源頭減量及管末管制，逐步展現成效。
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