中國前財政部長樓繼偉和美國前財政部長鮑爾森(Henry Paulson)在全球財富管理論壇•上海蘇河灣峰會上舉行的一場閉門對談內容今（11日）對外公開。他們均認為，面對重重挑戰，中美需要頂住「脫鉤」壓力，加強對話合作。

據中國新聞網，樓繼偉和鮑爾森都認同「疫情」是眼下最大問題，他對在此背景下各國間缺乏協調以及保護主義的興起頗感憂心，並提醒加征關稅等保護主義行為，以及越來越多的科技封鎖現象存在「走極端」的危險。鮑爾森強調：「我們需要頂住『脫鉤』的重重壓力，未來全球機制將變得越來越重要。」

談及人們對新一輪金融危機的擔憂，鮑爾森作為上一次全球金融危機時的美國財長，他提及，經歷2008年的艱難時刻後，自己得到一個經驗，即發生危機時開展全球協作非常有用，因此美中兩國在宏觀經濟政策和金融領域進行對話至關重要。

鮑爾森在2008年和2009年與中國同行精誠合作避免危機造成更嚴重影響，此後又親眼見證中國實施經濟刺激措施擺脫自身困境，也避免全球經濟走向衰退。「我們永遠不知道危機什麼時候到來，但我們需要做好迅速行動的準備。」

談及美中兩國如何開展合作，鮑爾森表示，儘管雙方政治制度、價值觀和經濟體系不同，但也存在非常重要的共同利益，比如氣候變化問題以及全球秩序穩定等。雙方需要制定一個框架來確定開展競爭和合作的領域及方式，以及如何處理兩國間分歧。

「我們當然可以進行合作，也必須進行合作。」鮑爾森期待看到美中在貿易領域開展更多合作，並共同推進一些機制性變革。但就目前而言，首先應該關注的問題是共同努力應對新冠疫情危機。

樓繼偉也贊同中美兩國在應對氣候變化、公共衛生危機，以及安全領域等方面有合作空間。他同時提到，美方當前的一些做法不利於中美雙方，如對華加徵關稅實際上就增加了美國消費者負擔，「美國做這些事吃虧」。在此背景下，取消加徵關稅有利於美國消費者，也有利於壓抑當前美國高企的通貨膨脹。