新華社11日報導，韓國文化體育觀光部（文體部）長官黃熙日前接受專訪時表示，在冬奧會上，爭金奪銀固然關鍵，但中韓兩國在競爭中建立起合作與友誼更為重要。

在短道速滑等冰雪項目上，「中韓之爭」一向備受關注。談及這種競爭，黃熙並不避諱，他表示，中國隊與韓國隊的競爭關係歷來存在，本屆冬奧會上也無法避免。在冬奧會上，爭奪第一固然關鍵，但雙方在競爭當中建立起合作與友誼更為重要。「我希望韓國選手能夠加油，也期待中國運動員奮力拚搏。」黃熙說。

此次北京冬奧會，黃熙率韓國政府代表團訪中，除了開幕式，黃熙還去到短道速滑等項目的賽場為運動員加油助威。

黃熙分享了自己的「冰雪情緣」：「我從小就擅長滑冰，對短道速滑、速度滑冰、單板滑雪、冰壺都非常感興趣。」當談及中國運動員時，黃熙甚至能立馬說出「楊揚、武大靖、高亭宇」等冰雪健將的名字。

2018年平昌冬奧會上，韓國取得了5金8銀4銅共17塊獎牌。說起韓國代表團，黃熙表示，中國作為東道主為運動員們提供了良好的參賽環境，給隊伍帶來許多關懷。韓國運動員很快適應了賽場，保持著非常好的狀態。雖然韓國隊可能很難再創平昌冬奧會時的輝煌，但他依然會為選手們加油鼓勁。

黃熙特別強調：「雖然爭金奪銀很重要，但我更希望運動員們能在北京冬奧會上充分享受體育、享受奧運。」」他介紹，與從前以獎牌為中心的觀念相比，韓國也在積極調整體育政策，努力使運動俱樂部、大眾體育運動、精英體育運動等有機統一起來。

今年是中韓建交30周年，也是「中韓文化交流年」。韓國和中國分別在2018年和2022年舉辦冬奧會也為兩國文化體育交流帶來了特別的機遇。

作為韓國文體部長官，黃熙表示，中韓兩國應該充分運用文化軟實力來提升在世界範圍內的影響力。如果兩國通力合作、促進交流，將能夠取得相得益彰的良好效果，這對人類和平也是一大貢獻。

「希望能以此次北京冬奧會為契機，中韓兩國緊密協作、增進友誼，共同向世界傳遞和平與幸福。」黃熙說。

對於中國在北京冬奧會上的防疫管理，黃熙給出了「好評」。他說，無論是入境還是安檢、排隊等候時，中國的防疫工作都做得十分全面、細緻。在冬奧會這樣一場全球性盛會中，採取更加嚴格的防疫措施很有必要。

黃熙同時介紹了韓國代表團的防疫情況，他表示：「雖然中國已經為我們提供了很好的防疫保障，但每支隊伍自身也需要做好防疫工作，因此我們隨隊派有專職負責防疫的醫療人員。」

在分享冬奧會防疫感受時，黃熙說，中國防疫人員的親切給他留下非常深刻的印象。「北京冬奧會的防疫管理讓人感到舒服、安全、便捷和親切，這是我第一次獲得這樣的體驗，讓人感覺特別安心。」黃熙說。

從平昌到北京，中韓兩國共用冬奧會舉辦和奧林匹克遺產利用的經驗。兩年後，韓國將在江原道舉辦2024年冬青奧會。