在五倍券帶動消費市場下，農曆年前家電買氣近年最強，家電業1月營收亮眼，聲寶（1604）、三洋電（1614）1月營收普遍有二成左右的成長。聲寶1月營收10.15億元、年增19.9％，為近年首度單月突破10億大關。

家電廠去年營收普遍均創下近年新高，今年農曆春年五倍券帶動家電需求1月再攀高峰，過去農曆春節年前，因尾牙採購及家電換購需求，本來即是夏季以外的另一個家電銷售旺季，而部分進口家電因塞港問題導致供應缺貨，使國產家電銷售暢旺。

聲寶1月營收突破10億元，創下近年單月新高，聲寶指出，五倍券帶動民眾新購、換購家電意願，去年12月起量販等通路提前備貨，去年聲寶底推出「星愛情」洗衣機、「星美滿」冰箱等新機種，品質及價格定位符合市場需求，銷售成績不錯，包括電視、冰箱、洗衣機等大家電，較去年同期約有二至四成的成長。

三洋電1月營收5.86億元、年增22.4％，1月營收為近八月個新高，亦為近十年同期新高。三洋電指出，以家用及外銷的醫療冷凍櫃年成長五成最明顯，外銷至日本、美國、荷蘭、加拿大等國的醫療冰凍櫃，因全球疫情使訂單增加；而內需的家用冷凍櫃因年節冰箱空間不敷使用使換購需求提升，此外，冰箱銷售亦有三成的成長。

三洋電指出，在塑料及金屬等原物料及運費價格上漲下，空調產品價格去年10月起平均上漲4％，冰箱及洗衣機亦陸續反應成本及加工費提升而上漲，漲價效應也帶動去年10～11月通路提前備貨潮。今年家電面臨成本及費用墊高，毛利維持仍面臨不小的挑戰。