新冠變種病毒Omicron橫掃全球，中研院搶先全球，近期發表第一個針對Omicron變異株的次世代mRNA疫苗，相關研究證實，中和濃度抗體足夠對抗目前所有變異株，2月即將投稿生物學研究預印網站《bioRxiv》，不過受資金不足以及國內尚未建立mRNA疫苗平台等限制，疫苗研發期程仍是未知數。

Omicron變種病毒已成為全球新冠病毒主要流行株，中研院生醫所研究員陶秘華、細胞與個體生物學研究所特聘研究員吳漢忠與院長廖俊智共組團隊，在去年12月初決定展開Omicron的mRNA疫苗開發計畫，並發展次世代疫苗，3個星期便陸續完成疫苗模板製作、mRNA疫苗實驗室生產。

根據實驗室結果指出，中研院所研發的最新疫苗，於Omicron變異株的偽病毒測試當中，所產生的中和抗體濃度為原始株mRNA疫苗的37倍；在小鼠實驗也證實，第3劑追加劑若施打Omicron疫苗，出現的中和抗體濃度更可對抗目前所有變異株，效果顯著。

陶秘華今(11)日在接受媒體聯訪時表示，團隊分別用武漢株、Delta株、Omicron株、混合Delta、Omicron株，打造mRNA疫苗，並透過偽病毒測試產生中和抗體濃度，發現不僅有效能夠對抗Omicron變異株，更能對抗其他新冠變種病毒。

陶秘華說，這項研究成果，不僅呈現台灣領先全球先行於實驗室打造Omicron疫苗，也提供疫苗廠未來病毒株選擇參考。

陶秘華也特別提到，中研院在mRNA疫苗的發展策略，主要是利用現有技術發展新冠mRNA疫苗，並建立專屬相關平台，應付未來防疫不時之需。再來就是開發新智財權，包含創新關鍵原物料開發，以及生產製程技術。最後就是開發mRNA新適應症，可應用於癌症與其它傳染性疾病預防。

至於疫苗推出的時間，陶秘華坦言，受資金還有國內尚未建立mRNA疫苗專屬平台等限制，疫苗研製期程目前仍是未知數，不過研究成果預計將在2月投稿生物學研究預印網站《bioRxiv》，計畫將依循牛津大學開發AZ疫苗模式，團隊成員皆同意放棄研發成果的收入分配，以協助研發。